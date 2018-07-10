RT France обжалует в Госсовете предупреждение за эфир о ситуации в Сирии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. RT France намерен обжаловать во французском Государственном совете предупреждение, полученное телеканалом от Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) за эфир о ситуации в Сирии, поскольку категорически не согласен с обвинением в "отсутствии честности", говорится в официальном заявлении RT.

"RT France намерен обжаловать в Государственном совете Франции предупреждение Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), вынесенное телеканалу за эфир о ситуации в Сирии. Несмотря на техническую ошибку в сюжете от 13 апреля, RT категорически не согласен с обвинением в "отсутствии честности", так как этот сбой не изменил сути репортажа", — говорится в заявлении на сайте RT Russian.

Решение CSA о том, что в эфире отсутствовало "разнообразие точек зрения", в компании считают абсурдным – "учитывая, что RT представил различные точки зрения о ситуации в Сирии, в том числе мнения лидеров США, Франции и ФРГ".

Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции на заседании 28 июня вынес официальное предупреждение в адрес RT France, французской версии группы RT. Наблюдательный орган обвинил телеканал в "неточном и несбалансированном освещении событий". Данное предупреждение стало для RT France первым за семь месяцев вещания — телеканал начал работу в конце декабря 2017 года.

В качестве примера совет приводит утренний новостной выпуск от 13 апреля этого года, в частности сегмент, посвящённый кризису в Сирии. По мнению совета, эфир RT France содержит ошибки, неточности, а также отличается отсутствием плюрализма мнений по данному вопросу. Руководство канала отвергает обвинения в предвзятости и считает действия наблюдателей неправомерными.