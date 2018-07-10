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Симоньян предложила BNS исправить информацию на их сайте

(обновлено: 16:06 10.07.2018)
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Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 10 июл — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение Вильнюсского окружного суда, отклонившего апелляцию международного информационного агентства и радио Sputnik из-за незаконного расторжения контракта со стороны агентства Baltic News Service (BNS).

"BNS на своем сайте гордо сообщает: якобы их клиенты могут не сомневаться, что они получат важные новости в любой день недели и в любое время суток. Коллеги, уберите для достоверности частицу "не". Как минимум в русской версии сайта", — отметила Симоньян.

Обвинение без доказательств

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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В январе прошлого года Sputnik Литва получил официальное письмо от тогдашнего главы агентства новостей BNS Томаса Балжякаса, в котором он заявил об одностороннем расторжении договора по доставке информационных материалов для Sputnik без объяснения причин.

Решение BNS последовало за публикацией на Sputnik Литва интервью автора и ведущего программы "Вести недели" и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, в котором он в числе прочего говорил о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Sputnik Литва со своей стороны выполнял все прописанные в контракте обязательства в полном объеме и после решения BNS обратился в Вильнюсский районный суд, поскольку счел поведение литовского агентства необоснованным и незаконным.

В июне прошлого года суд первой инстанции отклонил иск МИА "Россия сегодня", присудив выплатить в пользу BNS судебные расходы в размере около полутора тысяч евро.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
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Судьи обосновали решение тем, что "хотя в договоре не было пункта о возможности одностороннего расторжения договора ответчиком, из собранных доказательств в деле видно, что истец, распространяя неверную информацию, вел себя незаконно и недобросовестно по отношению к ответчику".

Суд не привел никаких доказательств, что Sputnik Литва распространял "неверную информацию" или нарушил литовские законы. После этого международное информационное агентство и радио Sputnik обратилось с апелляционной жалобой в Вильнюсский окружной суд.

Судебное решение без конкретики: итоги апелляции

Вильнюсский окружной суд 3 июля этого года отклонил апелляционную жалобу Sputnik Литва. Как отметили адвокаты, защищавшие интересы российского агентства, доводы судей крайне сомнительны и, по сути, копируют аргументы суда первой инстанции.

Логотип информационного агентства Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"В принципе, суд апелляционной инстанции, к сожалению, не дал детальной оценки аргументам, изложенным в апелляционной жалобе, а выборочно ответил на них, повторяя и несколько расширяя мотивы суда первой инстанции", — подчеркнули адвокаты.

Так, суд, ссылаясь на информацию от литовского МИД, сделал вывод, что полученные BNS средства могли быть заморожены из-за санкций Евросоюза против России, и решил, что на этом основании договор Sputnik Литва и BNS нельзя было продлить. При этом санкции были введены лишь в отношении Киселева, а не "России сегодня".

Кроме того, неясно, как договор с момента заключения в 2016 году исполнялся без проблем и почему санкции стали причиной, по которой документ нельзя продлевать, только когда BNS информировало о его расторжении.

Офис телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Также Вильнюсский окружной суд признал "обоснованным" вывод суда первой инстанции о том, что, "оберегая свою репутацию", BNS имело право расторгнуть договор в одностороннем порядке, поскольку "Россия сегодня" нарушила "интересы литовского государства, иностранных государств и общества или его части".

Судьи оставили без внимания доводы Sputnik о том, что у балтийского агентства нет полномочий защищать "общественные интересы", а также оценивать содержание материалов в других СМИ на наличие в них "пропаганды". Кроме того, в судебном решении нет никакой конкретики по поводу того, чьи именно интересы были нарушены и каким образом.

Ситуация с российскими СМИ в странах Балтии

Офис телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Это не первый раз, когда власти Литвы, Латвии и Эстонии пытаются ограничить деятельность российских СМИ, в том числе Sputnik. Информационные агентства BNS и LETA в одностороннем порядке и без объяснения причин расторгли договоры не только со Sputnik Литва, но и со Sputnik Эстония и Sputnik Латвия.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что балтийская сторона попирает "все основы деловой этики" и "прикрывается все какими-то высшими ценностями".

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