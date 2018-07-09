Посольство в США призвало Вашингтон прекратить притеснять российские СМИ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Положение американских СМИ в России легко исправить, для этого Вашингтону нужно исключить российские СМИ из своего списка иноагентов, заявили в посольстве РФ в США.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что, по ее мнению, в России "подавляется свобода прессы", а также осудила Москву за то, что она "выбрала в качестве мишени" радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки", "претворяя в жизнь" закон об "иностранных агентах". Глава пресс-службы американского госдепа призвала РФ "уважать реализацию фундаментальных свобод, в том числе свободу выражения".

"Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов. Это легко исправить. Главное условие – прекратить преследовать российские СМИ в США и вывести их из американского списка иноагентов", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как отметили в диппредставительстве, подобная реакция США на "возможные очередные законодательные ограничения его вмешательства в внутренние дела России" предсказуема. "Вашингтону не нравится, когда установленные им для других правила начинают применяться в отношении него самого", — заявили в посольстве.

"У Вашингтона нет ни морального, ни юридического права требовать что-либо у других стран, вмешательство во внутренние дела которых в нарушение устава ООН и Хельсинкского заключительного акта является официальной политикой США", — говорится в сообщении диппредставительства.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.