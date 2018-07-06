Посольство России "диагностировало" паранойю у The Times

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Посольство России в Великобритании в Twitter высмеяло статью в газете The Times об "угрозе российской атаки" после чемпионата мира по футболу.

В материале под заголовком "Спецслужбы настороже из-за "серьезной угрозы" российской атаки" The Times со ссылкой на анонимные источники пишет, что в Великобритании опасаются "новой попытки убийства или кибератаки на важный инфраструктурный объект", которую якобы намерена осуществить Россия.

При этом источники в британском правительстве не подтвердили информацию о каких-либо конкретных разведданных, на основании которых можно было бы сделать подобный вывод, отмечает The Times.

"Лучшее в паранойе — то, что для истерик не нужны рациональные объяснения", — отметили российские дипломаты, прикрепив к записи фото соответствующей страницы издания.

The best thing about paranoia is that you don’t need to have a logical explanation for your tantrums pic.twitter.com/XhCy1Q89WZ — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 июля 2018 г.

Ранее в городе Эймсбери были найдены два человека, у которых, по утверждению британской стороны, обнаружены признаки отравления веществом "Новичок". Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как рассказал РИА Новости один из разработчиков системы химического оружия "Новичок" Леонид Ринк, данное вещество в жидкой форме быстро разлагается и теряет свой эффект.

Лондон заявил, что к использованию этого вещества при отравлении Скрипалей причастна Москва. Россия категорически это отрицает. Великобритания так и не представила никаких доказательств своей версии.