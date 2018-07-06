МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Современные технологии могут привести человечество к тому, что фейковую новость нельзя будет отличить от настоящей, и думать над решением этой проблемы надо уже сейчас, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Смотрите инциденты с применением или неприменением химического оружия в Сирии: "Белые каски" утверждают, что оно там было, Россия утверждает, что "Белые каски" в очередной раз придумывают и занимаются постановками этих атак. <…> Но это не только полбеды, это может быть один процент от той беды, которая нас ждет в будущем, когда технологии приведут к тому, что fake news отличить от не fake news будет нельзя никогда", — сказала Симоньян на международном конгрессе по кибербезопасности.

По ее словам, сейчас еще возможно докопаться до истины, но технологии скоро приведут к тому, что отличить фейковое видео от реального будет нельзя. "Совершенно невозможно будет разобрать — этот человек это говорил или ему это приписали. И подтверждение видеозаписи, что вот он это сказал, совершенно необязательно будет являться подтверждением", — отметила главред.

Симоньян добавила, что если сейчас вызов fake news больше обращен к медийным организациям, то в будущем они станут "вызовом правде".

"Мы будем жить в мире, где нельзя будет узнать, никогда возможно, что было правдой, а что правдой не было. Как мы будем с этим справляться? Это то, над чем нам надо всем серьезно думать", — заключила она.