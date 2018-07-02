France24 готов предоставить документы о своем финансировании

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Учредитель France24 в России ООО "Медиа Коммуникейшнс" готов предоставить документы о том, что не находится под финансовым контролем иностранного юридического лица, у телеканала в России также есть свой редактор, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее Роскомнадзор проинформировал учредителя France24 — ООО "Медиа Коммуникейшнс" — о нарушении телеканалом закона о СМИ, выразившемся в том, что его редакционная деятельность находится под контролем иностранного юридического лица.

"Мы тоже оказываем влияние, общаемся с ними активно, у нас есть здесь редактор. Финансового контроля никакого нет. Документы тоже можем предоставить", — сказал собеседник агентства.

Представитель компании также уточнил, что учредитель France24 в России пока не получал никаких писем Роскомнадзора о нарушении телеканалом закона о СМИ. "Мы еще раз проверили, к нам никаких уведомлений не приходило. Мы работаем полностью в соответствии с законодательством РФ… Если придет уведомление или какое-то предписание, будем знать, но пока в чем мы провинились, непонятно", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя компании, о претензиях надзорного ведомства они узнали из СМИ, однако сами, скорее всего, не будут обращаться за разъяснениями. "Наверное, нет, мы сами в Роскомнадзор не обращаемся, чаще они к нам", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

"Обычно Роскомнадзор присылает, что им не хватает каких-то документов, но в последнее время, думаю, что у них все документы, какие только возможно, есть по всем нашим СМИ", — добавил он.

Как ранее уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, учредитель France 24 был проинформирован, что в соответствии с российским законодательством деятельность СМИ "может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ, по решению суда в порядке административного судопроизводства по заявлению регистрирующего органа".