Симоньян пригласила возмущенных "российской пропагандой" эстонцев в Москву

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала эстонских студентов, возмутившихся из-за "кремлевской пропаганды", якобы прозвучавшей в стенах шведского университета Уппсалы, приехать в Россию лично.

"Дорогие студенты, вы молоды, любознательны, самое время учиться смотреть по сторонам и мыслить критически. Повесить ярлыки вы всегда успеете, а пока — ждем вас в Москве. Организуем, покажем и расскажем, как мы работаем. Приезжайте, развивайтесь, делайте свои выводы. Я приглашаю", — цитирует Симоньян Sputnik Эстония.

Поводом для недовольства студентов из Тарту стала лекция британской журналистки Ванессы Били в рамках международной Летней школы, организованной Институтом исследований России и Евразии Уппсальского университета. В ней Били критически отозвалась о повестке, которую навязывают западные СМИ.

Упоминание лектора о том, что СССР в 1953 и 1957 годах предлагал запретить военную пропаганду на международном уровне, вызвало у эстонцев еще большее негодование. После слов Били о том, что российские журналисты могут сообщать более объективную информацию, чем западные, они стали демонстративно покидать зал.

Свой поступок они объяснили нежеланием быть "русифицированными пропагандой Кремля". Позже студенты пожаловались руководству Уппсальского университета на "оголтелую советско-русскую пропаганду" и потребовали извинений, приведя в качестве "компромата" на лектора тот факт, что ее материалы публиковали RT и Sputnik.

Сама Били рассказала Sputnik Эстония, что во время лекции один из недовольных слушателей выкрикнул с места: "Заткнись и сядь!" По ее мнению, такое поведение вызвано и плохим воспитанием, и общим негативным отношением эстонцев к России.

"Я никогда не скрывала, что, по моему мнению, Россия играет решающую роль в разрешении кризиса в Сирии, что ее действия там, в отличие от действий США, легитимны, а ее военная кампания в Сирии выглядит намного лучше в сравнении с военной кампанией американцев", — заключила Били.