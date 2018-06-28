МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение эстонского совета по прессе, поддержавшего местные СМИ, которые необоснованно обвинили Sputnik Эстония в "пропагандистской кампании".

Sputnik Эстония в апреле направил в эстонский совет по прессе жалобы в адрес эстоноязычных порталов ERR, Ohtuleht и обеих версий Postimees из-за немотивированных обвинений в распространении ложной информации. Этот орган после рассмотрения дела не обнаружил в данных публикациях ничего, противоречащего кодексу журналистской этики.

"Принципиальность совета по этике открывает уникальные возможности для развития свободы слова в Эстонии. Например, запретить российским журналистам вообще задавать вопросы. А чтоб два раза не вставать, ввести наказание за "преступномыслие", — отметила Симоньян.

В марте Sputnik Эстония сообщил об инциденте с самострелом солдата-срочника. Тогда в редакцию издания поступили сведения, противоречащие официальной версии происшествия. Из-за этого портал обратился в пресс-службу министерства обороны с дополнительными вопросами, чтобы получить подтверждение или опровержение властей.

Глава отдела прессы эстонской армии майор Арво Йыэсалу предал эти вопросы огласке, сопроводив их собственными комментариями о предполагаемых намерениях Sputnik Эстония.

После этого на сайтах ряда эстонских СМИ появились материалы, в которых Sputnik Эстония обвиняли в распространении ложной информации. При этом агентство ничего не утверждало, поскольку в отправленном письме были лишь вопросы, а не утверждения или обвинения, а на сайте издания была опубликована лишь официальная версия событий.

Портал Ohtuleht позднее убрал статью, однако так и не извинился. Эстонское национальное радиовещание (ERR) и Postimees свою ошибку не признали. Совет по прессе в итоге встал на их сторону, сообщив, что поскольку Sputnik опубликовал историю о самостреле солдата-срочника, то он сам начал эту кампанию, а позиция издания отражена в отправленных редакцией вопросах.