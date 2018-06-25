Симоньян ответила на слова Макфола о противодействии RT

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала идею экс-посла США Майкла Макфола сопровождать контент телеканала материалами BBC.

Ранее дипломат опубликовал в журнале Foreign Affairs статью, в которой заявил о необходимости противодействовать России в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях. Как считает Макфол, "каждый раз, когда появляется статья или видео от финансируемого Кремлем новостного канала RT, рядом должна быть размещена ссылка на материал BBC".

"Макфол опубликовал стратегию борьбы с Путиным. Предлагает каждый материал RT в соцсетях насильно сопровождать статьей BBC. Фридом оф спич (свобода слова. — Прим. ред.)", — приводится комментарий Симоньян на сайте RT.