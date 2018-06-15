СБУ дала указание провайдерам заблокировать сайты, попавшие под санкции

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины разослал украинским провайдерам список сайтов, подлежащих блокировке в связи с санкциями, введенными Советом национальной безопасности и обороны 2 мая, сообщило издание "Страна.UA".
Украинское издание опубликовало документ СБ Украины, в котором ведомство просит украинских провайдеров заблокировать интернет-ресурсы, попавшие в санкционный список. Также к документу прилагается перечень сайтов на четырех страницах, среди которых российские информационные издания, официальные страницы властей Крыма, сайты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
При этом в перечне ресурсов нет сайта "rian.com.ua", но, несмотря на это, он на Украине не открывается.
В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, РФ расценивает включение МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина в санкционный список Украины как очередной акт политической цензуры. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, российские власти не ограничивают работу украинских СМИ в России.
Комментируя ситуацию с санкциями в отношении МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что зарубежные СМИ не должны подпадать под санкции. В ООН также высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.