СБУ дала указание провайдерам заблокировать сайты, попавшие под санкции

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины разослал украинским провайдерам список сайтов, подлежащих блокировке в связи с санкциями, введенными Советом национальной безопасности и обороны 2 мая, сообщило издание "Страна.UA".

Ранее на сайте президента Украины был размещен документ, в котором говорилось, что МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к "сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru", уточнялось на сайте украинского президента. В санкционный список в том числе вошли ВГТРК, РЕН ТВ, "ТВ Центр", НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".

Украинское издание опубликовало документ СБ Украины, в котором ведомство просит украинских провайдеров заблокировать интернет-ресурсы, попавшие в санкционный список. Также к документу прилагается перечень сайтов на четырех страницах, среди которых российские информационные издания, официальные страницы властей Крыма, сайты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Сайты "Ria.ru", "Rsport.ria.ru, "1prime.ru", "Realty.ria.ru", "sputniknews.com", информационной программы "Вести" на телеканале "Россия" также есть в списке. Ведомство просит заблокировать и все поддомены платежного сервиса Webmoney.

При этом в перечне ресурсов нет сайта "rian.com.ua", но, несмотря на это, он на Украине не открывается.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, РФ расценивает включение МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина в санкционный список Украины как очередной акт политической цензуры. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, российские власти не ограничивают работу украинских СМИ в России.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российская сторона возмущена и встревожена введением Украиной санкций в отношении МИА "Россия сегодня". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает санкции Украины против МИА "Россия сегодня" грубым нарушением прав на свободу слова и доступ к информации.

Комментируя ситуацию с санкциями в отношении МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что зарубежные СМИ не должны подпадать под санкции. В ООН также высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.