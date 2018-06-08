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В Молдавии оштрафовали телеканал за трансляцию парада Победы в Москве

14:0708.06.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВоенный парад на Красной площади, посвященный 73-й годовщине Победы. Архивное фотоВоенный парад на Красной площади, посвященный 73-й годовщине Победы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Телеканал "РТР-Молдова" оштрафован на 5 тысяч долларов за трансляцию 9 мая Парада Победы в Москве, которую власти Молдавии посчитали нарушением закона о борьбе с "иностранной пропагандой".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Молдавский телеканал оштрафовали за показ послания Путина

Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) в пятницу, 8 июня, оштрафовал телеканал "РТР-Молдова" за "повторное нарушение 9 статьи Кодекса телевидения и радио Республики Молдова". Эта статья гласит, что распространители программ могут транслировать программы и передачи с военным и политическим содержанием, только если они "произведены в государствах–членах Европейского союза, США, Канаде, а также в государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Члены совета объяснили, что телеканал 9 мая показал военный парад на Красной площади Москвы, что в КСТР сочли передачей о военном событии. Поскольку Россия не ратифицировала конвенцию, телеканал "РТР-Молдова" был не вправе осуществлять ретрансляцию. Его оштрафовали на 85 тысяч леев (около 5 тысяч долларов).

"Это военная передача, поскольку была продемонстрирована военная техника,.. военный потенциал России", — объяснил председатель КСТР Драгош Викол.

Ранее в феврале молдавские власти оштрафовали телеканал за ретрансляцию российских новостей. Поводом к штрафу стал сюжет о сносе памятников советским воинам в Польше и сюжет о президентских выборах в России, содержащий статистические данные и сообщения о том, что говорят кандидаты.

Флаги Молдавии в Кишиневе. архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Опрос показал, как граждане Молдавии относятся к запрету российских СМИ

Тогда гендиректор "РТР-Молдова" Евгений Сергеев заявил РИА Новости, что это решение КСТР незаконно и "не поддается нормальной логике".

В декабре парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.

Закон был утвержден спикером парламента Молдавии Андрианом Канду с разрешения конституционного суда вопреки мнению президента республики. Согласно социологическим опросам, большинство жителей Молдавии высказались против запрета в республике российских новостных и аналитических передач.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает дискриминацией и отходом от демократических норм решение Кишинева запретить в Молдавии трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач. По ее словам, "то, каким образом русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения".

Флаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Попытка переворота". Политолог об ограничениях для СМИ РФ в Молдавии

Власти Молдавии также создают препятствия работе СМИ РФ, запрещая въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе репортеров, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну именно невозможностью подтвердить цель визита.

В январе погранполиция Молдавии также не пропустила в страну российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову — как утверждает ведомство, из-за того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что молдавские власти систематически нарушают международное право, не пуская российских журналистов в страну, поэтому ПАСЕ и представительство ОБСЕ по свободе СМИ должны публично осудить такое игнорирование демократических прав.

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