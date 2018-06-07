Роскомнадзор рассказал, как ответит на "реальные меры" Лондона против RT

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Реальные шаги Лондона по ограничению деятельности RT будут иметь зеркальные последствия для британских СМИ, работающих в России, заявил РИА Новости заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Он добавил, что ведомство следит за ситуацией, связанной с "чрезмерным вниманием" британского регулятора Ofcom к телеканалу.

В конце мая Ofcom открыл три новых дела против RT: два — в отношении новостных программ и одно — против Crosstalk. Общее число расследований Ofcom против российского СМИ возросло до десяти. Первые семь были начаты в апреле "из-за дела Скрипаля".

По словам Субботина, это свидетельствует "о продолжении политики преследования российского СМИ с отличной от позиции официального Лондона точкой зрения на мировые события".

Ofcom, в свою очередь, пояснял, что претензии касаются "вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала".

Претензии к RT

В марте британские парламентарии призвали ввести санкции против телеканала вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ в RT заявили, что ограничения нанесут ущерб британскому обществу.

После этого Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с делом Скрипаля.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT".

Четвертого марта Скрипаля и его дочь нашли без сознания в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия. Москва это категорически отрицает.