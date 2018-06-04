Симоньян прокомментировала слова главы DW о "независимости" телеканала

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала интервью главы Deutsche Welle (DW) Петера Лимбурга, в котором он признал, что немецкое правительство собирается увеличить финансирование телекомпании.

"Тот неловкий момент, когда DW денег стоит больше, чем RT, а просмотров собирает меньше, чем RT. Поэтому он независимый, а RT — госпропаганда", — отметила Симоньян.

В интервью Der Tagesspiegel Лимбург заявил, что, в отличие от RT, его канал "независим и не контролируется государством". При этом глава DW признал, что бундестаг и немецкое правительство поддерживают компанию и собираются увеличить ее финансирование до 350 миллионов долларов.

"Мы говорим за всю Германию, мы всегда передаем взгляды правительства и оппозиции — у нас не одностороннее, а многостороннее освещение событий", — цитирует сайт RT интервью Лимбурга.