МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Журналисты и сотрудники МИА "Россия сегодня" призывают международное профессиональное сообщество проявить солидарность в отстаивании права на свободу слова и права работать без давления спецслужб, говорится в заявлении медиагруппы в связи с попыткой украинских спецслужб завербовать журналиста агентства Ирину Высокович.

Попытка Службы безопасности Украины завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович в Херсоне провалилась после того, как Ирина предала гласности подробности этой акции украинской спецслужбы. СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы с СБУ, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Однако затем Высокович вернулась в Литву и рассказала о попытке вербовки.

"Еще одна наша коллега подверглась давлению, запугиванию и угрозам со стороны украинского государства за то, что она занимается своей работой — журналистикой. В пятницу в Херсоне, где в этот день проходило заседание суда по делу Кирилла Вышинского, Служба безопасности Украины попыталась завербовать нашего журналиста Ирину Высокович. Ирину, гражданку Украины, корреспондента РИА Новости в Литве, выполнявшую редакционное задание, задержали и доставили в здание СБУ, где, угрожая, вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать — предоставлять информацию о своих коллегах", — говорится в заявлении МИА "Россия сегодня".

"Мы призываем журналистов и международное сообщество проявить солидарность в отстаивании основополагающих законов любого демократического государства — права на свободу слова и свободу прессы, права работать без давления спецслужб, без запугивания и "профилактических бесед" людей из спецслужб в штатском без имен и фамилий. Мы поддерживаем Ирину Высокович в ее решении предать гласности факт угроз и попытки вербовки со стороны украинских силовиков, и сделаем все для ее защиты", — отмечают журналисты и сотрудники агентства.

МИД РФ, комментируя ситуацию с Высокович, заявил, что попытка СБУ ее завербовать – очередное подтверждение, что свобода мнения на Украине прекратила существование. Внешнеполитическое ведомство РФ призвало международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на данную ситуацию.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что попытка СБУ завербовать Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс, — это очередной пример пренебрежения Киевом профессией журналиста. В свою очередь заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев заявил, что РИА Новости призывает журналистов и международное сообщество поддержать Высокович.

Ветеран СВР, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов, комментируя ситуацию вокруг Высокович, заявил, что РФ в состоянии защитить своих журналистов, подвергающихся давлению со стороны украинских спецслужб, нивелировать эти угрозы и предпринять ответные действия.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день был задержан в Киеве руководитель портала "РИА Новости Украина". Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.