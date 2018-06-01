Симоньян прокомментировала статью британского парламентария о Бабченко

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила на обвинения британского парламентария Джона Сили в адрес RT.

В колонке для The Telegraph Сили написал о том, что ситуация с инсценировкой гибели Бабченко якобы играет на руку России. Он призвал Киев обосновать инсценировку убийства журналиста, иначе сложившаяся ситуация станет вкладом в "создание мира фейковых новостей", что, по его словам, играет на руку российскому руководству. По мнению Сили, главной целью Кремля является создание мира, где правда считалась бы относительным понятием.

Отсюда, пишет автор, возникает "искусная аморальность телеканала RT", "распространяемая Sputnik чушь" и "вводящие людей в заблуждение конспирологические бредни, раздуваемые российскими ботами в сети".

"Британский парламентарий заявил о нашей искусной аморальности, а чудесное спасение Бабченко на Украине назвал фейком и пособничеством Кремлю. Киев, ты пытался!", — прокомментировала статью Симоньян.

СМИ сообщили об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве 29 мая. Украинские власти подтвердили его гибель. На следующий день представители СБУ и сам Бабченко опровергли эти сообщения и заявили, что покушение на журналиста было инсценировано. В Киеве обвинили Россию в причастности к подготовке покушения на журналиста. В Кремле отвергли обвинения украинских властей.

При этом за организацию покушения был задержан исполнительный директор украинско-немецкого предприятия "Шмайсер" Борис Герман.

Инсценировка убийства подверглась резкой критике. Международная организация "Репортеры без границ" назвала ее "жалким трюком". Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также осудил действия украинских властей. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что для него "непостижим" смысл подобных "спецоперации".