Блокируя СМИ, Киев скатывается к тоталитаризму, заявили в МИД

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В МИД РФ заявили, что власти Украины, блокируя доступ к российским СМИ, проводят политику подавления инакомыслия, страна стремительно скатывается к тоталитаризму.

"Мы уже не раз констатировали тот факт, что официальный Киев совершенно открыто проводит политику подавления всякого инакомыслия в национальном информационном пространстве, и страна фактически стремительно скатывается к тоталитаризму", — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве добавили, что блокировка украинскими интернет-провайдерами российских информационных порталов говорит о том, что " правящий на Украине режим настолько привык к безнаказанности, пользуясь бездействием, стыдливым молчанием, а в ряде случаев и негласной поддержкой со стороны ряда ведущих западных государств и профильных НПО, что официальный Киев попросту игнорирует реакцию международных правовых институтов".

Администрация президента Украины Петра Порошенко в прошлый четверг опубликовала новый список санкций против России. Перечень подпадающих под ограничения физических и юридических лиц значительно расширился, а сайты российских СМИ, среди которых оказались информационные продукты МИА "Россия сегодня", будут блокировать.