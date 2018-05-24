С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что в условиях давления на российские СМИ за рубежом необходимо наращивать свои усилия достучаться до западной аудитории.
Она напомнила, что за то время, когда на Западе "включили режим удушения" RT, анализ аудитории, который проводится западными же компаниями, показал за год рост больше чем на треть. Главный редактор также отметила, что западные СМИ единодушны "в своих стереотипах, в своих штампах, в своих обвинениях и выводах" в отношении России. По ее мнению, это проистекает от невежества и русофобии.
"Среди руководителей огромного числа мейнстримовских медиа полно просто откровенных русофобов, и это тоже медицинский факт", —добавила Симоньян.
Нарушение многолетней гегемонии "англосаксонских СМИ", которое произошло благодаря тому, что в мировом медиапространстве появились средства массовой информации, отражающие другую точку зрения, такие как RT, эти СМИ "взбесило", считает Симоньян.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.