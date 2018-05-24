С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что в условиях давления на российские СМИ за рубежом необходимо наращивать свои усилия достучаться до западной аудитории.

"В этой ситуации мы должны только наращивать свои уже удавшиеся попытки достучаться до их аудитории, достучаться до населения мира, мы должны становиться больше, сильнее, потому что вода камень точит. И пока история показывает, что чем больше они с нами борются, тем лучше у нас получается", — заявила Симоньян на круглом столе, посвященном информационному неравенству, который прошел в рамках ПМЭФ-2018.

Она напомнила, что за то время, когда на Западе "включили режим удушения" RT, анализ аудитории, который проводится западными же компаниями, показал за год рост больше чем на треть. Главный редактор также отметила, что западные СМИ единодушны "в своих стереотипах, в своих штампах, в своих обвинениях и выводах" в отношении России. По ее мнению, это проистекает от невежества и русофобии.

"Среди руководителей огромного числа мейнстримовских медиа полно просто откровенных русофобов, и это тоже медицинский факт", —добавила Симоньян.

Нарушение многолетней гегемонии "англосаксонских СМИ", которое произошло благодаря тому, что в мировом медиапространстве появились средства массовой информации, отражающие другую точку зрения, такие как RT, эти СМИ "взбесило", считает Симоньян.

"Мы не считаем, что только западные СМИ имеют право рассказывать миру, что они думают об этом самом мире. Мы не считаем, что только западные голоса имеют право быть услышанными. Мы не считаем, что только западная точка зрения имеет право быть увиденной. Мы не считаем, что десятилетие абсолютной монополии западных СМИ и абсолютного владения западными СМИ аудиториями по всему миру привели к чему-то хорошему этот мир", — убеждена она.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.