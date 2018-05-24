В СЖР назвали давление на российские СМИ за рубежом деструктивным шагом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ведение санкций и других видов давления на российские СМИ за рубежом является деструктивным шагом, который способствует росту напряжённости между государствами и народами, а также наносит урон журналистике как профессии, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT. Расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года и в отношении программы Crosstalk 20 апреля. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении СМИ РФ. Она сообщила, что "профильные структуры" в РФ начали изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России.

"Мы достаточно давно говорили о том, что введение санкций и других видов давления на российские СМИ за рубежом (в США и Западной Европе) является исключительно деструктивным шагом, который лишь способствует росту напряжённости между государствами и народами, наносит урон журналистике как профессии и продолжает дискредитировать понятия свободы СМИ и распространения информации – те понятия, которые как минимум на словах являлись знаменем западных стран на протяжении десятилетий. К сожалению, сейчас мы наблюдаем совершенно иную картину", — сказал РИА Новости Шафир.

Он уточнил, что на данный момент у СЖР нет информации относительно сроков и технологии обещанных Захаровой проверок. "СЖР также не является одной из упомянутых профильных структур, которые приступили к подобным проверкам британских СМИ, представленных в РФ", — уточнил Шафир.

Ранее Ofcom уже сообщал, что ведет семь расследований против телеканала RT, то есть теперь общее число расследований выросло до десяти. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на это заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".