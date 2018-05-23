Костин обвинил западные СМИ в клевете

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Западные СМИ, преимущественно американские, развернули "очернительную кампанию" против ВТБ, заявил на годовом собрании акционеров банка его глава Андрей Костин.

"В последние месяцы банк столкнулся с попытками западных СМИ, прежде всего американских, развивать против нас просто целую клеветническую очернительную кампанию", — сказал он.

По его словам, в рамках этой кампании была распространена псевдоинформация о планах финансирования банком строительство башни Trump Tower в Москве.

"Источник этой псевдоинформации — некто Сатор, менеджер среднего звена в корпорации Трампа, бывший наш, конечно, гражданин. Человек с уголовным прошлым с однозначно негативной репутации, горячим желанием продемонстрировать боссам своим якобы солидные деловые контакты в России", — рассказал Костин.

Он подчеркнул, что ни с Сатором, ни с другим представителем коммерческих структур Трампа сам Костин и другие менеджеры ВТБ "никогда не встречались и никаких совместных проектов не обсуждали".