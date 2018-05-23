Британия пытается выдавить RT из медийного поля, заявил Железняк

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Действия Великобритании в отношении телеканала RT направлены на выдавливание из медийного пространства конкурентоспособного и высокопрофессионального СМИ, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

"Лондон пытается выдумать новые поводы для давления на российские СМИ. Действия в отношении RT являются провокацией и направлены на выдавливание из медийного пространства конкурентоспособного и высокопрофессионального СМИ", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению политика, власти Британии не устраивает независимая позиция российских СМИ, которые предоставляют британскому зрителю объективную информацию. "При этом Лондон очевидно пугает растущая популярность RT в Великобритании, что говорит об усталости британских граждан от откровенного вранья островных СМИ, аффилированных с властной верхушкой Соединенного Королевства", — отметил Железняк.

Депутат подчеркнул, что любые провокации против российских СМИ будут восприниматься как грубое давление на них, прямое нарушение международного и британского права, угроза свободе слова и независимой журналистике.

"Мы обязательно будем помогать защищать нашим журналистам и СМИ свои законные права, в том числе в профильных международных структурах", — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT. Расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года и в отношении программы Crosstalk 20 апреля. До этого Ofcom сообщал, что ведет семь расследований, то есть общее число расследований выросло до десяти.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала начало новых расследований Ofcom против RT, заявив, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

В середине марта Ofcom сообщил, что направил держателю лицензии телеканала RT письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля". Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально. При этом она выразила надежду, что британская сторона не пойдет на такой шаг.

Официальный представитель МИД РФ Захарова позднее заявила, что "ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.