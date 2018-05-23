В МИД раскритиковали расследования британских властей против RT

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Расследования британского медиарегулятора в отношении RT являются попыткой ограничить деятельность российских СМИ, публикующих неудобные для Лондона факты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не сомневаемся нисколько, что налицо очередная попытка британского регулятора ограничить деятельность российских средств массовой информации в Великобритании, потому что… российские СМИ публикуют неудобные для официального Лондона факты", — заявила она.

Ранее сообщалось, что Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT. Расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года и в отношении программы Crosstalk 20 апреля. До этого Ofcom сообщал, что ведет семь расследований, то есть общее число расследований выросло до десяти.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала начало новых расследований Ofcom против RT, заявив, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

В середине марта Ofcom сообщил, что направил держателю лицензии телеканала RT письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля". Главный редактор RT Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально. При этом она выразила надежду, что британская сторона не пойдет на такой шаг.

Официальный представитель МИД РФ Захарова позднее заявила, что "ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.