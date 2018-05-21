Симоньян прокомментировала информацию о расследованиях Ofcom в отношении RT

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о трех новых расследованиях британского медиарегулятора Ofcom в отношении RT.

"Наш эфир нескончаемый источник расследований Офкома. Все никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды — открыли ещё 3 новых инвестигейшнс", — написала Симоньян в Twitter.

Ранее медиарегулятор сообщил, что начал два расследования в отношении новостных программ телеканала и одно — в отношении программы Crosstalk. Теперь общее число расследований Ofcom возросло до десяти.

Ранее отмечалось, что претензии касаются "вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала".

Претензии к RT

В марте британские парламентарии призвали ввести санкции против телеканала вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ в RT заявили, что ограничения нанесут ущерб британскому обществу.

После этого Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT".

Роскомнадзор также предупредил о немедленных зеркальных мерах.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь нашли без сознания в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия. Москва это категорически отрицает.