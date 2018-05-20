Захарова составила рейтинг публикаций СМИ об "отставке" Лаврова

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "заказом" статьи в зарубежных СМИ о якобы грядущей отставке Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел и сделала подборку таких публикаций.

Президент РФ Владимир Путин по предложению премьера Дмитрия Медведева 18 мая утвердил состав нового правительства. Пост министра иностранных дел в нем сохранил Сергей Лавров.

"Я считаю, что есть профессиональные отношения. И считаю, что если есть заказ, и мало того, этот заказ активно используется внешними силами в отношении МИД, у нас есть все возможности, чтобы разоблачать всю эту историю. Что мы и сделали. Мы терпеливо и аккуратно работали с теми самыми вбросами, которые шли и начались где-то с января, относительно того, по каким причинам в МИД ждут изменений", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что ряд агентств писали о том, что Сергей Лавров болен, устал и давно сам просится в отставку. Эти сообщения, без проверки информации, перепечатывались в некоторых российских СМИ.

"Поэтому сделали такую подборку цитат с названием СМИ. У меня доступно все в моем аккаунте в Facebook. Мы должны напоминать имена информационных героев", — сказала она.