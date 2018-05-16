Матвиенко назвала сообщения о вмешательстве в мексиканские выборы "чушью"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "чушью и ерундой" информацию о том, что Россия якобы вмешивается в выборы президента Мексики.

"Для нас было крайним удивлением – беспочвенные вбросы, политические спекуляции о том, что Россия якобы пытается вмешиваться в выборы президента Мексики. Это полная чушь и ерунда, и ничего подобного, естественно, нет, и хорошо, что вы тоже это понимаете", — сказала спикер в среду на встрече с главой сената Мексики Эрнесто Хавьером Кордеро Арройо.

В ответ мексиканский политик заверил: "Мы не верим, что Россия влияет на выборы в Мексике или в какой-то другой стране".

Матвиенко подчеркнула, что Мексика является для РФ приоритетным, главным партнером в Латинской Америке, и российская сторона заинтересована не только в сохранении, но и в развитии сотрудничества. "Россия будет сотрудничать с тем президентом, которого выберет мексиканский народ", — сказала спикер.

Она также сообщила, что российские сенаторы готовы принять приглашение избирательной комиссии Мексики участвовать в сопровождении федеральных выборов.

Эрнесто Хавьер Кордеро Арройо также подчеркнул заинтересованность Мехико в развитии сотрудничества с Москвой. "Независимо от того, кто победит на выборах, отношения России и Мексики будут продолжаться", — сказал политик.