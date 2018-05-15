Симоньян прокомментировала действия СБУ против РИА Новости Украина

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала задержание сотрудниками Службы безопасности Украины корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе агентства.

По ее словам, это стало местью Киева за Крымский мост.

"Cотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — написала Симоньян в Twitter и добавила, что пока неизвестно, что сейчас происходит в редакции.

Позднее она сообщила, что Вышинский и его адвокат находятся на допросе в СБУ.

Обыски СБУ

Во вторник сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Журналистка, которая была внутри редакции, перестала выходить на связь. Кроме того, утром задержали журналиста агентства Кирилла Вышинского около его дома.

В ведомстве заявили, что проводят следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации"

В свою очередь, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

Притеснения журналистов Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева. Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти. Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия киевских властей. Однако, по его словам, сначала нужна более детальная информация о произошедшем.