МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров указал на двойные стандарты западных СМИ в освещении нападения в центре Парижа.

В субботу вечером недалеко от Парижской оперы мужчина напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, четверо пострадали. По данным французских СМИ, злоумышленником оказался уроженец Чечни, гражданин Франции Хамзат Азимов. Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след.

Западные СМИ подняли истерику вокруг происхождения мужчины, не заметив при этом, что его родители были задержаны и допрошены, подчеркнул Умаров. По его словам, если бы аналогичные профилактические действия провели в Чечне, на Западе назвали бы это "вопиющим нарушением прав человека".

"А в Европе, видите ли, это привычные мероприятия силовиков. Я отвечу двумя словами: двойные стандарты", — сказал чиновник в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Умаров подчеркнул, что у республиканских властей пока нет информации относительно инцидента в Париже. Какой бы национальности ни был предполагаемый убийца, если он совершил теракт, то в Чечне не рассматривают его "ни как чеченца, ни как мусульманина", добавил министр.