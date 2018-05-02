МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Посольство России в Великобритании опубликовало в твиттере отрывки писем, в которых британцы осудили предвзятое освещение и демонизацию России в СМИ.

"Услышав, как Хиллари Клинтон называет Россию врагом, я решил самостоятельно поискать информацию о России при помощи интернета и телеканала RT, — пишет местный житель. — Посмотрев четыре часа интервью Оливера Стоуна, я был поражен прямотой, авторитетом, интеллектом и здравым смыслом Путина. Хотелось бы, чтобы он мог обращаться к людям на Западе напрямую".

По мнению некоторых британцев, их согражданам будет нелегко узнавать правду, пока они доверяют "предвзятым Би-би-си".

Многие жители Британии подчеркнули, что надеются на улучшение отношений с Россией.

"В длительной перспективе мирное сосуществование выгодно всем", — написал местный житель.

We appreciate the support of our friends and followers. pic.twitter.com/abHFdI5H1h — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2 мая 2018 г.

Автор одного из писем выразил сожаление политикой своего и "многих других" государств, которые заняли антироссийскую позицию.

Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.