МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Посольство России в Великобритании опубликовало в твиттере отрывки писем, в которых британцы осудили предвзятое освещение и демонизацию России в СМИ.
По мнению некоторых британцев, их согражданам будет нелегко узнавать правду, пока они доверяют "предвзятым Би-би-си".
Многие жители Британии подчеркнули, что надеются на улучшение отношений с Россией.
"В длительной перспективе мирное сосуществование выгодно всем", — написал местный житель.
We appreciate the support of our friends and followers. pic.twitter.com/abHFdI5H1h— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2 мая 2018 г.
Автор одного из писем выразил сожаление политикой своего и "многих других" государств, которые заняли антироссийскую позицию.
Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.