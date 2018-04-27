МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В российском посольстве в Великобритании высмеяли в Twitter статью газеты The Times, посвященную разоблачению инсценировки химатаки в сирийской Думе.
When you can’t admit you were caught lying and you still have to say something pic.twitter.com/hAXyoFbb91— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 апреля 2018 г.
"Когда признать, что тебя поймали на лжи, нельзя, а сказать хоть что-то приходится", — прокомментировали материал российские дипломаты.
Ранее Запад обвинил сирийские власти в том, что 7 апреля они применили против жителей Думы химоружие. Доказательств этому представлено не было. Москва и Дамаск опровергли сообщения о бомбе с хлором.
В четверг в штаб-квартире ОЗХО был организован брифинг, в котором принимали участие 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, раскрывшего детали инсценировки, а также врачи из больницы в Думе. Они заявили, что никакой химатаки в городе не было.