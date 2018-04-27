МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В российском посольстве в Великобритании высмеяли в Twitter статью газеты The Times, посвященную разоблачению инсценировки химатаки в сирийской Думе.

When you can’t admit you were caught lying and you still have to say something pic.twitter.com/hAXyoFbb91 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 апреля 2018 г.

Материал The Times был опубликован с заголовком "Непристойный маскарад" семьи из Думы". "Западные дипломаты обвинили Россию и Сирию в "непристойном маскараде" после того, как те, в попытке опровергнуть заявления об организованной режимом Асада химической атаке, организовали пресс-конференцию с 11-летним мальчиком", — говорилось в статье.

"Когда признать, что тебя поймали на лжи, нельзя, а сказать хоть что-то приходится", — прокомментировали материал российские дипломаты.

Ранее Запад обвинил сирийские власти в том, что 7 апреля они применили против жителей Думы химоружие. Доказательств этому представлено не было. Москва и Дамаск опровергли сообщения о бомбе с хлором.

В четверг в штаб-квартире ОЗХО был организован брифинг, в котором принимали участие 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, раскрывшего детали инсценировки, а также врачи из больницы в Думе. Они заявили, что никакой химатаки в городе не было.