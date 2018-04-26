ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ порочат российских дипломатов, высланных из страны.
"Видимо для того, чтобы отвлечь международную общественность… от этого произвола, который все сегодня наблюдали в Сиэтле, сегодня вдруг вспыхнула какая-то истерия в СМИ США, когда стали порочить российских дипломатов, которые были изгнаны с территории США", — сказал он журналистам.
По словам посла, "это люди, которые отдавали все свои силы для укрепления российско-американских отношений", отвечали за культурные связи между странами и занимались торгово-экономическим сотрудничеством. "Ну, и наконец, это даже молодые ребята, дипломаты, которые работали в секретариате посла, отвечали за протокольную работу", — добавил дипломат.
"Это очень недружественный, провокационный шаг, и мне хочется надеяться, что все-таки здравый смысл возобладает, мы вернёмся к нормальным отношениям, потому что перед нами стоят серьёзнейшие проблемы в области двустороннего взаимодействия, в области укрепления региональной и глобальной безопасности", — продолжил он.
Глава дипмиссии также рассказал, что провел на прошлой неделе несколько встреч в Белом доме и в госдепартаменте. "Я вышел с определенной долей надежды на лучшее, на то, что настанет время, когда нормализуются российско-американские отношения", — сказал Антонов.