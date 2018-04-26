ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ порочат российских дипломатов, высланных из страны.

"Видимо для того, чтобы отвлечь международную общественность… от этого произвола, который все сегодня наблюдали в Сиэтле, сегодня вдруг вспыхнула какая-то истерия в СМИ США, когда стали порочить российских дипломатов, которые были изгнаны с территории США", — сказал он журналистам.

По словам посла, "это люди, которые отдавали все свои силы для укрепления российско-американских отношений", отвечали за культурные связи между странами и занимались торгово-экономическим сотрудничеством. "Ну, и наконец, это даже молодые ребята, дипломаты, которые работали в секретариате посла, отвечали за протокольную работу", — добавил дипломат.

Антонов заявил, что западные СМИ "безапелляционно обвиняют нас в этой трагедии, которая произошла в Лондоне, когда два российских гражданина были отравлены". Он отметил, что если ранее всегда указывалась, что Россия может быть виновата "с высокой долей вероятности", то теперь пресса однозначно указывает на Москву. Помимо это, по его словам, журналисты стали намекать на то, что российские дипломаты могут быть "вовлечены в подобного рода действия" в США.

"Это очень недружественный, провокационный шаг, и мне хочется надеяться, что все-таки здравый смысл возобладает, мы вернёмся к нормальным отношениям, потому что перед нами стоят серьёзнейшие проблемы в области двустороннего взаимодействия, в области укрепления региональной и глобальной безопасности", — продолжил он.

Глава дипмиссии также рассказал, что провел на прошлой неделе несколько встреч в Белом доме и в госдепартаменте. "Я вышел с определенной долей надежды на лучшее, на то, что настанет время, когда нормализуются российско-американские отношения", — сказал Антонов.