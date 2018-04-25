Дипломаты рассказали о политической составляющей в давлении Лондона на RT

ЛОНДОН, 25 апр — РИА Новости. Лондон открыто давит на RT, даже не пытаясь "заретушировать" политическую составляющую своих действий против телеканала, заявил РИА Новости представитель посольства России в США.

"Возможно, конечно, что мы не владеем всей информацией. Будем рады, если кто-то из британских СМИ укажет на нашу ошибку", — сказал он.

Дипломат также отметил, что попытки манипулирования СМИ заметны не только в случае RT. Говоря об освещении "дела Скрипалей" в британской прессе, представитель посольства обратил внимание на то, что почти все массмедиа "занялись трансляцией однобокой позиции правительства и многочисленных не поддающихся проверке утечек".

"Напрашивается два вывода: либо британские СМИ в контексте инцидента в Солсбери находятся под жестким контролем (об этом писала 8 апреля "Санди Таймс"), либо осуществляют самоцензуру из опасений неких негативных последствий", — заключил собеседник агентства.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom открыл против RT семь новых расследований в связи с "некорректным" освещением "дела Скрипаля".

По словам главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, действия Ofcom свидетельствуют о том, что британские власти хотят закрыть доступ к альтернативной точке зрения для своих граждан.