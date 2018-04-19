RT борется за правду для простых людей, заявила Симоньян

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. RT борется за внимание простых людей и старается донести им правду о том, что происходит в мире, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Я, может быть оптимист, но я верю в то, что правда рано или поздно побеждает. Ее просто нужно говорить… Мы (RT) боремся за правду. Мы боремся за то, чтобы люди узнали, что происходит на самом деле", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Главред отметила, что среди простых людей есть те, кто обладает значительным влиянием на общественное мнение. За их внимание следует бороться. считает она.

"Посмотрите на того же Роджера Уотерса, Pink Floyd, вы рассказывали наверняка историю, который сейчас говорит о том, что все это было сфальсифицировано и как это было, и прочее. Это люди, которым больше неоткуда это узнать, кроме как от нас с вами. Просто поразительно", — пояснила Симоньян.

Журналист вновь указала на то, что борьба против RT и Sputnik за рубежом ведется из-за того, что эти СМИ представляют иную точку зрения.

"Для того, чтобы человек что-то где-то прочитал, надо же чтобы кто-то где-то это написал. Поэтому они так бесятся и по поводу нас", — сказала она.

В пример Симоньян привела недавнюю инициативу британского медиарегулятора Ofcom, который обратился к RT с претензиями из-за "неправильного" освещения "дела Скрипаля".

"Посмотрите, они открыли сейчас против нас 7 дел в Великобритании. 7 дел в один день. Они против нас не открывали дел год. 7 дел сразу после Скрипалей на сайте объявление, что вот смотрите, сейчас мы будем расследовать", — подчеркнула Симоньян.