В посольстве России прокомментировали действия Ofcom в отношении RT

ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Целенаправленное изучение работы RT в Британии окажет влияние на свободу СМИ в стране, что вызывает беспокойство, говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства России в Соединенном Королевстве.

"Ofcom (медиарегулятор) говорит, что отслеживает вещание RT "активно после события в Солсбери"… Это целенаправленная проверка, направленная против конкретной новостной организации и касающаяся одного конкретного вопроса, она представляет собой давление на конкретного вещателя. Такое усиленное изучение, естественно, окажет влияние на свободу СМИ в Британии, что вызывает глубокое беспокойство", — говорится в комментарии.

При этом посольство обращает внимание, что национальные СМИ не пытаются получить доступ к пострадавшим при ЧП в Солсбери экс-сотруднику Сергею Скрипалю и его дочери Юлии.

"Мы заметили попытки правительства Великобритании оказывать давление на медиа, граничащие с цензурой, относительно освещения отравления в Солсбери. В частности, 8 апреля Sunday Times сообщала о том, что сотрудники совета нацбезопасности Британии "захватили контроль" над освещением в СМИ инцидента в Солсбери. Власти манипулируют СМИ путем многочисленных "утечек" новых версий инцидента. В высокой степени вероятности очевидный недостаток интереса со стороны СМИ к получению доступа к Сергею и Юлии Скрипаль, к их лечащим врачам и другим причастным лицам, несмотря на повышенный общественный интерес, доказывают это", — отмечается в комментарии.