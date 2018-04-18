Член Общественной палаты объяснил, почему Ofcom преследует RT

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. История с отравлением экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля похожа на сериал и пестрит штампами о "плохих русских", российский телеканал RT подвергается давлению в Великобритании именно из-за того, что мешает распространять в стране "клюкву", считает первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom увязал новые претензии к работе RT с инцидентом в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Это просто очередной этап информационной войны, которая ведётся против нашей страны… Кроме того, люди, которые умеют оперировать фактами, знают, что все, что происходило со Скрипалями, было озвучено ещё в ноябре прошлого года в шестом сезоне сериала "Ответный удар", который с успехом прошёл в Британии", — сказал РИА Новости Малькевич.

По его словам, один из героев сериала — доктор-химик, который создаёт "нервно-паралитический газ". "В общем, полный набор штампов: белорусская мафия, какие-то офицеры ФСБ, террористы. Абсолютная клюква", — добавил член ОП РФ.

"Мы имеем дело с современными массовыми технологиями. Идёт широкомасштабная промывка мозгов. Выпускают многосезоннный сериал, показывают всех врагов, а потом происходит все якобы на самом деле, а люди уже подготовленные, уже видели много серий про злых русских, которые разрабатывают газ… А британские СМИ не стесняясь эту клюкву разносят", — добавил член ОП РФ.

По его словам, в данной ситуации британской стороне не нужно сильное российское СМИ, которым является RT.

В середине марта Ofcom сообщил, что направил держателю лицензии телеканала RT письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля". Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально. При этом она выразила надежду, что британская сторона не пойдет на такой шаг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее заявила, что "ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.