МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала новые претензии британского медиарегулятора Ofcom к телеканалу.

Ранее сообщалось, что Ofcom увязал недовольство работой RT с инцидентом в Солсбери и начал сразу семь новых расследований в отношении российского СМИ.

"Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу семь новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!", — написала Симоньян в Twitter.

​Регулятор привел список программ, вызвавших у него вопросы. К ним относятся два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.