МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала новые претензии британского медиарегулятора Ofcom к телеканалу.
Ранее сообщалось, что Ofcom увязал недовольство работой RT с инцидентом в Солсбери и начал сразу семь новых расследований в отношении российского СМИ.
"Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу семь новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!", — написала Симоньян в Twitter.
Регулятор привел список программ, вызвавших у него вопросы. К ним относятся два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.
Претензии к RT
В марте британские парламентарии призвали ввести санкции против RT вплоть до отзыва лицензии, если появятся доказательства причастности России к отравлению Скрипалей. После этого Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных ограничениях.
В ответ телеканал заявил, что ограничения навредят самим британцам.
В российском МИД заявили, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT".
Роскомнадзор также предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении Британии в случае лишения лицензии в Соединенном Королевстве.
Инцидент в Солсбери
В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.
В Британии утверждают, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает. Никаких доказательств вины Москвы в покушении на Скрипалей нет.
МИД неоднократно призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.