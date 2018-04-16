Шведских журналистов уличили во лжи о российских учениях на Балтике

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. При освещении российских военных учений на Балтике шведские СМИ прибегли к дезинформации и вызвали панику среди жителей страны, пишет Blekinge Läns Tidning.

Например, можно было увидеть статьи с заголовками "Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике". Кульминацией такой информационной политики стал опрос общественного мнения одного телеканала о том, как шведам живется во время российских маневров.

Помимо этого, СМИ распространяли ложную информацию о том, что Россия проводила военные тренировки в 15 километрах от шведского побережья. Однако это означало бы, что стрельбы велись на территории Швеции, границы которой простираются на 22 километра от ее берегов.

При этом, отмечает издание, маневры сами по себе были регулярными и сравнительно небольшими, что не дает повода для истерии.

Россия с 4 по 6 апреля проводила учебные стрельбы в южной части Балтийского моря. В связи с этим власти Швеции предупредили гражданское морское движение о возможной опасности для судоходства в определенных зонах.

