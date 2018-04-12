Посольство России высмеяло Times за "контролируемый повстанцами" Дамаск

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские дипломаты в Великобритании высмеяли газету The Times за ошибку в статье о конфликте в Сирии.

В посольстве обратили внимание на утверждение автора о том, что российская авиация использовалась для того, чтобы "разрушить контролируемые повстанцами Дамаск и Алеппо".

Amazing level of expertise at @thetimes, proclaiming Syrian capital "rebel-held”. You are the last people one should seek advice from, folks. pic.twitter.com/UnbY1ss0OQ — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 12 апреля 2018 г.

"Поразительный уровень компетентности Times, которая заявляет о "контроле повстанцев" над сирийской столицей. Вы, друзья, последние, к кому надо обращаться за советом", — отметили российские дипломаты в Twitter.

Алеппо был освобожден сирийскими войсками при поддержке ВКС России и союзных сил в декабре 2016 года. Дамаск в ходе конфликта оставался под контролем вооруженных сил САР, однако боевики долгое время имели возможность обстреливать столицу из пригородов. В апреле в Минобороны заявили, что с занятием ряда населенных пунктов возможность обстрела Дамаска полностью ликвидирована.