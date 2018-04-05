МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские дипломаты отреагировали на новость о росте числа убийств в Лондоне. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter посольства России.

"СМИ: плохие новости — в Лондоне выросло число убийств. Хорошие новости — Москва теперь безопаснее, чем Лондон", — говорится в сообщении посольства.

Media: Bad news — murder rate has risen in London. Good news — Moscow is now safer than London. pic.twitter.com/nknd35aNA6 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 5 апреля 2018 г.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.