Bild обвинил Габриэля в "российской пропаганде"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild утверждает, что проверил речь экс-министра иностранных дел Германии Зигмара, произнесенную за день до того, как он покинул пост, и обнаружил в ней "кремлевскую пропаганду".

В частности, издание не устраивает тот факт, что политик выступает в поддержку реализации проекта "Северный поток-2". Так, Габриэль призывает Германию не отказываться от российского газа и считает, что энергетическая политика его страны не должна зависеть от интересов США.

По теме войны в Сирии бывший глава германского МИД полностью поддерживает "линию Кремля", утверждает автор статьи.

По словам Габриэля, Россия — "ключ к тому, чтобы положить конец кровопролитию в Сирии". Он также заявил, что инициированные Москвой мирные конференции в Астане и Сочи стали шагом навстречу Женеве.

По версии Bild, это совершенно не соответствует истине, потому что мирные переговоры в Женеве под эгидой ООН начались еще в 2012 году и с самого начала "подрывались Россией", так как Москва выступала против свержения президента Сирии Башара Асада. Каким образом переворот помог бы урегулированию конфликта в стране, издание не уточняет.

Что касается дела об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, Зигмар Габриэль высказался против каких-либо санкций в отношении России в связи с этим инцидентом. Он напомнил о презумпции невиновности, которая в случае с инцидентом в Солсбери распространяется и на Москву.

Это на первый взгляд убедительное высказывание, пишет Bild, однако в ситуации с Россией это "не что иное, как давно известная кремлевская тактика".

Журналисты указывают на то, что Габриэля нельзя назвать "новичком" в политике и делают вывод о том, что он целенаправленно позволяет себе высказывания, "играющие на руку" Москве.