РИГА, 4 апр — РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии выступил против использования в СМИ страны, финансируемых из госбюджета, материалов Sputnik, говорится в сообщении ведомства.

По данным НСЭСМИ, с 1 января 2017 года по 14 марта 2018 года на едином новостном портале общественных СМИ lsm.lv 393 раза использовались предлагаемые различными источниками фотографии Sputnik. Также фотографии регулярно использовались в соцсетях на страницах государственных ООО "Латвийское телевидение" (ЛТВ) и ООО "Латвийское радио".

"НСЭСМИ констатировал также, что латвийские общественные СМИ повседневно расходуют деньги общественного заказа на покупку материалов Sputnik. Трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества", — заявил заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Латвийский Нацсовет по электронным СМИ — надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. При этом он вправе рекомендовать что-то СМИ, но редакционная политика по закону остается на усмотрение редакций. Общественные СМИ — это группа телеканалов, радиостанций и интернет-сайтов на латышском и русском языках, которые частично финансируются из госбюджета страны.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.