Грушко рассказал, почему RT и Sputnik испытывают давление на Западе

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Телеканал RT и агентство Sputnik испытывают давление на Западе только потому, что они эффективно работают, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Кстати, почему закрывают Sputnik и Russia Today? По одной простой причине: потому что они выполняют эффективно свою функцию, они реально влияют на настроения умов", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба "Валдай".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.