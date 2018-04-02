Провайдер RT подтвердил отключение вещания канала в Вашингтоне с февраля

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Американская компания MHz Networks подтвердила, что телеканал RT был отключен от эфирного вещания в Вашингтоне со 2 февраля, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на президента компании Фредерика Томаса.

При этом после отключения эфирного вещания в феврале кабельное продолжалось до 1 апреля.

"Мне не предоставили вразумительный ответ, почему. Они (владельцы) просто воспользовались своим правом", — сообщил агентству глава компании Фредерик Томас.

В свою очередь президент владеющей провайдером компании Commonwealth Public Broadcasting Corporation Кертис Монк в комментарии агентству не привел прямых объяснений, почему телеканал был отключён от эфира.

"Мы действовали согласно нашему плану", — сказал Монк, подчеркнув, что вещательная компания "планировала отказаться от спектра на некоторое время".

Представители телеканала связали отключение со статусом иностранного агента, который ранее был присвоен телеканалу по решению американских властей.

"Хотя мы не можем раскрывать детали, нам известно, что это решение было связано с вынужденной регистрацией RT в качестве "иностранного агента" в США ", — заявила компания агентству.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ранее рассказала, что решение о прекращении вещания RT в Вашингтоне было принято еще в феврале в связи с присвоением телеканалу статуса иноагента.

Через два месяца после февральского отключения RT от эфира — уже в апреле — компания MHz Networks отключила другие иностранные каналы, в частности турецкий TRT World, китайские CGTN 1, CGTN 2 и CNC, южнокорейский Arirang, венесуэльский Telesur, немецкий DW-TV, вьетнамский Netviet, а также Africa Today TV и France 24.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Кроме того, журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.