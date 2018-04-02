МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало в Twitter статью The Times о полученных Великобританией "тысячах электронных писем", разоблачающих "грязные трюки" Москвы.

В материале издания говорится про некие письма, отправленные "лицами, связанными с Москвой". Как пишет The Times, электронная переписка раскрывает "опасности", с которыми сталкивается Великобритания и ее союзники, и указывает на "подрывную деятельность" Москвы.

A good expert on dirty tricks in leaked emails would be @HillaryClinton. pic.twitter.com/MDGodKjj4z — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2 апреля 2018 г.

​В ответ на публикацию российское посольство напомнило о скандале с утечкой переписки Хиллари Клинтон и заявило, что она была бы "хорошим экспертом по грязным трюкам со сливами электронных писем".

Летом 2016 года были неизвестные взломали серверы Демократической партии США, позднее в этом инциденте бездоказательно обвинили Россию. Позже бывший британский дипломат Крейг Мюррей, работающий на WikiLeaks, рассказал, что источником утечки стал представитель демократов.

Кроме того, в 2015-2016 годах Клинтон стала объектом расследования ФБР из-за того, что, будучи госсекретарем, вела служебную переписку через личный почтовый сервер. Агенты установили, что около ста писем содержали конфиденциальную информацию. При этом Клинтон удалила около 30 тысяч писем, заявив, что они носили "частный характер".