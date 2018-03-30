Прекратить вещание RT в Вашингтоне решили еще в феврале, заявила Симоньян

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что решение о прекращении вещания RT в Вашингтоне было принято еще в феврале.
Таких надежд больше не осталось, добавила она.
В четверг Симоньян сообщила, что RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иностранного агента. Компания-провайдер исключила его из эфирной сетки. В RT сообщили, что последним днем вещания в столице США будет 31 марта.
При этом главный редактор отметила, что телеканал продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.
По признанию Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иностранных агентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.