СЖР назвал приостановку вещания RT в Вашингтоне политическим шагом

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) намерен привлечь "максимальное внимание" международного журналистского сообщества на инцидент с прекращением вещания телеканала RT в Вашингтоне, заявил РИА Новости секретарь организации Тимур Шафир.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иностранного агента.

"Надеемся, что юристы канала найдут возможности опротестовать это беспрецедентное решение, со своей стороны мы постараемся привлечь к этому инциденту максимальное внимание международного журналистского сообщества", — сказал Шафир.

Шафир заявил, что "нет никаких сомнений" в том, что приостановка вещания RT на территории США является "политическим шагом, не имеющим ничего общего с принципами демократии и свободного распространения информации".

"С чувством глубокого разочарования мы видим, что эти принципы попираются в угоду сиюминутной политической конъюнктуры", — добавил Шафир.