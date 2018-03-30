МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Великобритании отреагировали на статью о войне в Ираке, опубликованную в газете The Guardian. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter диппредставительства.
"Быстрая недобросовестная работа с фактами, введение аудитории в заблуждение, формирование лживых досье, игнорирование или искажение результатов экспертиз <…> — все это привело к тому, что мы живем в мире, где эксперты не ценятся, а факты считаются чем-то необязательным", — говорится в статье.
"Опасная кампания, основанная на "засекреченных, но очень надежных доказательствах по проблеме запрещенного оружия", до сих пор выходит боком. Будут ли через 15 лет говорить то же самое о "деле Скрипаля"?" — задались вопросом сотрудники посольства.
A toxic campaign based on "classified but very reliable evidence on prohibited weapons” still backfires. Will the same be said about the Skripal affair in 15 years? pic.twitter.com/JpUQ5R19Uh— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 марта 2018 г.
В 2003 году объединенные силы США и антииракской коалиции начали военную операцию против Ирака, которая впоследствии получила название "Иракская свобода". Официальным поводом к вторжению стала информация американских разведслужб, которые утверждали, что нашли свидетельства разработок в Ираке оружия массового уничтожения. Впоследствии каких либо веских доказательств тому найдено не было.