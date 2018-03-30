В Кремле назвали прекращение вещания RT в Вашингтоне дискриминацией

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Прекращение вещания телеканала RT в Вашингтоне является настораживающей и пугающей тенденцией, которая свидетельствует о дискриминационной политике США в отношении СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подобные волюнтаристские действия, безусловно, во-первых, свидетельствуют о дискриминационной политике в отношении средств массовой информации Соединенных Штатов. Что, кстати говоря, наверное, противоречит и законодательству Соединенных Штатов, противоречит тем декларациям о приверженности свободе, демократии и свободе слова, которые мы днем и ночью слышим из Вашингтона", — заявил Песков журналистам.

Он отметил, что Москва изучает данный вопрос и считает ситуацию "опасной и чреватой".

Пресс-секретарь рассказал, что для прояснения ситуации он поговорил с руководителем телеканала RT Маргаритой Симоньян.

"Я вот, собственно, совсем недавно говорил по телефону с Маргаритой Симоньян. И просто пытался выяснить, на основании чего RT было проинформировано о таком решении. Ситуация действительно достаточно противоречивая, потому что вопреки действующему контракту вот эти кабельные сети заявили, что больше они не будут предоставлять услуги для RT", — рассказал он.

По мнению Пескова, исключения телеканала из сетки "выглядит как ничем не обоснованное решение". Он пояснил, что сейчас юристы в деталях рассматривают данную ситуацию, поскольку статус иноагента, который был присвоен RT, не является поводом для исключения телеканала из кабельных сетей.

Накануне стало известно, что компания-провайдер, транслировавшая эфир RT в Вашингтоне, исключила телеканал из сетки вещания. Как пояснила Симоньян, это произошло из-за вынужденной регистрации телеканала в качестве иностранного агента. Последним днем вещания в Вашингтоне будет 31 марта.

Главный редактор RT заявляла, что такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.

На прошлой неделе сообщалось, что конгресс США обсуждает новые законопроекты, направленные на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране.