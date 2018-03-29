RT исключили из сетки телевещания в Вашингтоне

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Компания-провайдер, транслировавшая эфир RT в Вашингтоне, исключила телеканал из сетки вещания, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США", — сообщила она РИА Новости.

При этом Симоньян отметила, что телеканал продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

"Как говаривал экс-спикер Госдепа, "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии", — добавила главред.

На прошлой неделе стало известно, что конгресс США обсуждает новые законопроекты, направленные на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране.

Законодатели предлагают обязать массмедиа отчитываться перед властями раз в полгода. Кроме того, в эфире каждый час будут транслировать объявление о финансировании из-за рубежа.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. Так, телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию на американские выборы.

По признанию Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.