В МИД назвали отказ Sputnik и RT в аккредитации во Франции дискриминацией

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия считает дискриминацией, что журналистам агентства Sputnik и телеканала RT регулярно отказывают в аккредитации на официальные мероприятия во Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Sputnik — мы ситуацию хорошо знаем, и не просто пытаемся, мы нашу позицию неоднократно доводили до официального Парижа, мы говорили об этом и с представителями посольства Франции в Москве, говорили об этом в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств наших стран, мы направляли соответствующие письма и наши озабоченности в адрес ОБСЕ. Мы слышали от французских представителей одну фразу, что под решением о недопуске и дискриминации, давайте называть вещи своими именами, это, конечно, дискриминация средств массовой информации, когда на мероприятия, куда это СМИ получает аккредитацию, его не пускают, при соблюдении всех требований, нам было сказано, что это единоличное решение президента Франции", — сказала она на брифинге.

"Никаких других ответов мы не получали… Кулуарно его увязывают с какой-то там, не знаю, личной обидой, не могу сказать точно. Нам точных формулировок не дали, сказали, что это личное решение хозяина Елисейского дворца", — добавила Захарова.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Ранее французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Это произошло на фоне притеснений RT в США в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения. А также заявила, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство.

Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону внимательно перечитать конституцию своей страны.