В МИД назвали отказ Sputnik и RT в аккредитации во Франции дискриминацией

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия считает дискриминацией, что журналистам агентства Sputnik и телеканала RT регулярно отказывают в аккредитации на официальные мероприятия во Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никаких других ответов мы не получали… Кулуарно его увязывают с какой-то там, не знаю, личной обидой, не могу сказать точно. Нам точных формулировок не дали, сказали, что это личное решение хозяина Елисейского дворца", — добавила Захарова.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону внимательно перечитать конституцию своей страны.