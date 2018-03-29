Российские дипломаты возмутились работой британских СМИ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Великобритании обвинили британские СМИ в том, что они придерживаются одной недоказанной версии по "делу Скрипаля". Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter диппредставительства.

В записи приводятся вырезки из таких британских газет, как The Guardian, The Financial Times, The Daily Telegraph, The Times, с заголовками, в который Россию обвиняют в нападении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"На российских ток-шоу выдвинули 24 или 234 варианта развития событий в Солсбери, но британская пресса привязалась к одной версии, которую не подтверждают никакие факты. Вот вам и свободные и независимые СМИ, привлекающие правительство к ответственности", — говорится в сообщении.

Russian talk shows may have produced 24 or 234 versions of Salisbury attack, but British press sticks to ONE, unsupported by any facts. So much for free and independent media holding government to account. pic.twitter.com/862TfBVkxC — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 марта 2018 г.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвинил Москву в причастности к этому делу и выслал из страны 23 российских дипломата. Его примеру последовал ряд других стран. Некоторые — в частности, Бельгия и Франция, отказались от такого шага.