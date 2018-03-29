В посольстве России в Лондоне высмеяли статью The Times

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Представители российского посольства в Великобритании посмеялись над статьей The Times, в которой речь идет о неожиданном увеличении военного бюджета Великобритании.

"Это произошло на фоне назначения генерала сэра Ника Картера, главы армии, который публично озвучил тревогу по поводу российской угрозы за несколько недель до атаки в Солсбери, новым начальником вооруженных сил", — говорится в статье.

Судя по всему, в посольстве решили, что на карьерное продвижение Картера повлияла его антироссийская риторика. "1. Назови Россию угрозой. 2. Вложись в кампанию в СМИ. 3.????? 4. Профит!", — сообщает Twitter ведомства.

1. Pick Russia as a threat

2. Invest in a media campaign

3.?????

4. PROFIT! pic.twitter.com/VTaIFGK1ao — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 29, 2018

​Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвинил Москву в причастности к этому делу и выслал из страны более 20 российских дипломатов. Его примеру последовал ряд других стран. Некоторые — в частности, Бельгия и Франция, отказались рвать дипломатические отношения с Россией.

Посольство России в Лондоне и раньше критиковало The Times — например, за статью под заголовком "Мир объединился в крупнейшей за всю историю массовой высылке российских шпионов". Представители ведомства обратили внимание, что далеко не все страны поддержали эту инициативу, и прозвали автора статьи "снисходительным колониалистом".